ZG PZW łamie nasze prawa? Nie-dajmy się.

Każdemu już znana jest sprawa uchwalonej ordynacji wyborczej na lata 2017-2020 przez Zarząd Główny PZW, podpisanej przez miłościwie nam panującego Dionizego.

Każdy z nas się oburza, psioczy itd. A ilu z nasz działa? Ale pozostawmy to bez komentarza.



Jak już wiadomo, powstało kilka frakcji wędkarzy niezadowolonych z tego co się dzieje w PZW. Były pikiety na Twardej, były recenzje i debaty. Było głośno. Wielu z was oglądało to z entuzjazmem. Teraz słyszę że nic to chyba nie dało że ucichło. Ze ZG PZW znów wygrało bo uchwaliło taką nie inna ordynację wyborczą. Tym samym blokując innym możliwość biernego i czynnego udziału w wyborach.

Koledzy, nie prawda nie ucichło. Koledzy i nie tylko, działają w tej sprawie.

Zaangażowano w to Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i inne urzędy. Z wielu strom Prezydent miasta stołecznego Warszawa jest zmuszana do podjęcia w tej sprawie jako organ zwierzchni nad PZW (zgodnie z prawem o stowarzyszeniach) działań wyjaśniających.



Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 28.12.2016r złożyło pismo do Prezydent m.st warszawy. Wskazując iż ordynacja wyborcza uchwalona przez ZG PZW, łamie nasze prawa wyborcze łamie prawo o stowarzyszeniach art. 11 ustawy dnia 7 kwietna 1989, 58 art. Konstytucji.





art. 11 ustawy dnia 7 kwietna 1989. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2015 r., poz 1393 ze zm., mówi o powoływaniu delegatów w stowarzyszeniach. Przepis ten ma na celu zagwarantowanie demokratycznej struktury stowarzyszenia. „Przyznaje najwyższą władzę Walnemu Zebraniu Członków”, by to członkowie mogli decydować co jest dla nich dobre. „Ustawowa możliwość powołania w miejsce walnego zgromadzenia członków delegatów nie mogą więc prowadzić do całkowitego pozbawienia niektórych członków biernego prawa wyborczego do organu będącego najwyższą władzą stowarzyszenia”.

58 art. Konstytucji, mówi o tym ze każdy ma prawo się zrzeszać. „Każdy członek zrzeszenia ma prawo korzystać z możliwości działania w ramach struktur, która współtworzy, w szczególności wpływanie na kierunki oraz sposób funkcjonowania zrzeszenia. Dlatego co do zasady powinno mu przysługiwać czynne i bierne prawo wyborcze. (zob. Ł. Pisarczyk, Art 58 [Wolność zrzeszenia się], [w] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art 1-86, Warszawa 2016.”



Tak więc bezsprzeczne jest że Zarząd Główny PZW, łamie nasze prawa wyborcze. A pan Dionizy staje się bezwzględnym dyktatorem łamiącym nasze prawa!

Drodzy koledzy wędkarze. Wy na walnym jesteście najważniejszym organem uchwałodawczym w kole. Tak więc do puki Zarząd główny nie zmieni Ordynacji Wyborczej by była zgodna z prawem, macie prawo własną uchwałą podjąć decyzje co do odroczenia wyborów, bądź przeprowadzenia ich zgodnie z konstytucja i statutem PZW. Czyli dopuszczając wszystkich do kandydowania na delegatów koła bez wymogu ich kadencyjności w władzach koła. A powołać się możecie na pismo Biura Rzecznika Praw obywatelskich z dnia 28.12.2016r. nr VII.612.88.2016.MM do Prezydent m.st Warszawa.



Wmyśl prowadzonych postępowań wyjaśniających, PZW powinno na ich czas zawiesić wybory w kołach, gdyż nakazuje mam łamać prawo. Oczywiście wielu działaczy ich pokroju wykorzystuje tą sytuację i ordynację by zachować swoje stołki. Specjalnie milczą ze takowe postępowanie się toczy, by wam wmówić że są na prawie.

Ale Wy możecie im skutecznie to zablokować nie udzielając im absolutorium.

To od Was zależy co zrobicie, i czy wesprzecie innych w walce o lepsze PZW. A swój głos możecie oddać na Walnych Zgromadzeniach.