Zawody Towarzyskie Grand Prix Koła

Dwunastu wędkarzy w tym dwóch juniorów w niedzielę drugiego października wzięło udział w ostatnich tegorocznych zawodach spławikowych zaliczanych do cyklu Grand Prix naszego Koła. Jezioro Jaracz w Śmiłowie odwdzięcza się wędkarzom za zagospodarowanie łowiska i utrzymanie porządku wspaniałymi wynikami. Co prawda są to w większości tylko płoteczki, ale jest ich sporo i to daje satysfakcję i dobrą zabawę. Prawie etatowo sędziowaniem zajmuje się sekretarz Koła kol. Edziu Szymaś i stwierdził na wadze następujące wyniki:

Adamek Jerzy 4700 g.

Nowakowski Damian 4400 g.

Stasiak Edward 4280 g.

Rakowski Piotr 4010 g.

Błaszczyk Jarosław 3850 g.

Piotrowski Stanisław 3740 g.

Krzyżanowski Janusz 3570 g.

Pacholak Mirosław 3550 g.

Pawłowski Zbigniew 2320 g.

Łączka Marian 880 g.

Juniorzy:

Hebel Dawid 3910 g.

Mohr Konrad 3450 g.

Zarząd Koła jak zawsze ufundował puchary i statuetki dla najlepszych, nagrody dla wszystkich i na zakończenie posiłek. Właściciel sklepu wędkarskiego zasponsorował 6 nagród w postaci zanęty rozlosowane wśród wszystkich. Podsumowanie całego cyklu nastąpi tradycyjnie podczas zebrania sprawozdawczo- wyborczego zimą przyszłego roku. Jeżeli dopisze pogoda to rozegramy jeszcze zawody na jednakowej zanęcie i mecz Kaczory -„ Złota Rybka” nad Kopczem.