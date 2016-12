Zawody spinningowe o Puchar sklepu Robaczek

W dniu 20.11.2016 r. na zbiorniku Zofiówka koło Lutomierska odbyły się zawody spinningowe o puchar sklepu zoologiczno-wedkarskiego „ROBACZEK” w Pabianicach,którego właścicielem jest kol. Jacek Robak i sponsorem nagród rzeczowych od 1 do 3 miejsca.Mimo iż organizacja zawodów wisiała na tzw.włosku(w środe 16.11 był jeszcze lód na stawie) to od czwartku zrobiło się dość ciepło i pokrywa lodowa znikała w oczach co pozwoliło spotkać się rano w niedziele o godz.9.00 nad

wodą.Na zawody stawiło się 22 wędkarzy w tym 19 seniorów,1 kobieta i 2 juniorów.Po krótkiej odprawie i losowaniu stanowisk o godz.9.30 rozpoczęliśmy rywalizację.Pogoda dopisała i napawała optymizmem więc każdy z zawodników próbował w jak najlepszy sposób skusić drapieżnika do brania.Po 2 godzinach okazało się że ryby niechętnie chcą współpracować ale każdy z zawodników wytrwale walczył do końca zawodów.Po zakończeniu 4 godzinnej rywalizacji i podliczeniu wyników okazało się że tylko 7 osobom udało się zapunktować.Najlepiej z zębatymi poradził sobie kol.Maciej Bartos z koła Łask Grabia,który złowił 1 szczupaka i 1 sandacza tym samym zdobywając 1 miejsce,2 miejsce zajął kol.Bernard Raszewski z koła Kleń Pabianice z dwoma szczupakami a 3 miejsce wywalczył kol.Wojciech Wiśniewski z koła Kleń Pabianice ze złowionym sandaczem,który okazał się największą rybą zawodów.Kolejne miejsca zajęli :4 kol.Paweł Krawczyk;5 kol.Jakub Kokot;6 kol.Marcin Szewczyk;7 kol.Marcin Smulik. Pozostali zawodnicy niestety zakończyli zawody o przysłowiowym kiju.Po ogłoszeniu wyników,wręczeniu pucharów i nagród przystąpiliśmy do pieczenia na ognisku smacznych kiełbasek o które postarał się kol.Darek Szewczyk za co mu serdecznie dziękuję.Poza tym dziękuję kol.Arkadiuszowi Jarosowi za poprowadzenie zmian w zawodach oraz wszystkim kolegom ,którzy pomogli Mi w organizacji zawodów a w szczególności dla kol.Józefa Jamrosza,Marka Owczarza,Krystiana Łyjaka,Marcina Smulika i Bernarda Raszewskiego.Nadmienię jeszcze że koleżanka Ania Dębińska,Oliwia Szpytka i kolega Krystian Owczarz mimo iż nie udało im się złowić żadnej ryby,otrzymali pamiątkowe medale za udział w zawodach.Jeszcze raz dziękuję serdecznie wszystkim przybyłym na zawody za sportową rywalizację i życzę w przyszłym roku jeszcze lepszych wyników.

Z wędkarskim pozdrowieniem przewodniczący sekcji spinningowej Paweł Krawczyk.





Relację przygotował Paweł