Zawody Spinningowe. Kazimierza Wielka 16.10.2016

W niedzielę 16 października, Zarząd koła PZW Lin w Jędrzejowie zorganizował zawody spinningowe o Mistrzostwo Koła. Zawody (I tura) rozegrano na zbiorniku zaporowym w Kazimierzy Wielkiej. W zawodach wzięło udział 20 wędkarzy.

Poranek był niezwykle rześki, a wzmagający się wschodni wiatr skutecznie utrudniał wędkowanie i zwiększał uczucie chłodu. Drapieżnik praktycznie nie żerował, co przełożyło się na wyniki zawodów. W sumie złowiono 8 okoni w ciągu czterech godzin, co jest wynikiem bardzo mizernym. Po sygnale sędziów kończącym zawody podliczono wyniki, a uczestnicy posilili się gorącą kiełbaską z grilla, jednocześnie ogrzewając zmarznięte dłonie.

Pierwsze miejsce w zajął Szewczyk Paweł a drugie miejsce ex quo zajęli Frankowski Piotr i Skorupka Zbigniew.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Koła PZW w Kazimierzy Wielkiej za udostępnienie zbiornika do przeprowadzenia zawodów!

Zapraszamy na II turę zawodów, która zostanie rozegrana w miejscowości Wiślica na rzece Nida w dniu 30 października br.