ZAWODY SPINNINGOWE - 1 TURA

9 października br. o godzinie 6:00 sprzed hali sportowej wyjechał autobus z grupą chętnych rywalizować w dyscyplinie spinningowej. Celem była rzeka Warta w Orzechowie koło Środy Wlkp. Wystartowało 33 zawodników. Czas zawodów określono do godziny 13:00. Prezes Andrzej Lebiotkowski zapoznał zawodników z obowiązującym podczas obu tur regulaminem. O końcowej klasyfikacji decydować będzie suma miejsc z obu tur. Zawodnikom od rana towarzyszył siąpiący deszcz, który z czasem ustał. Na koniec zawodów zawodnicy zgłaszali się ze złowionymi rybami. Szału nie było. Na 33 uczestników tylko 12 coś złowiło. To coś to okonie i 1 (słownie: jeden) szczupak. Tym szczęśliwcem był Mateusz Łukaszyk i to on zajął 1 miejsce. Oto miejsca od 1 do 6:

1 - Mateusz Łukaszyk 960 pkt.

2 - Jacek Rosa 580 pkt.

3 - Robert Białek 440 pkt. (4 ryby)

4 - Mirosław Tomczak 440 pkt. (2 ryby)

5 - Marek Korcz 270 pkt.

6 - Przemysław Andraszyk 200 pkt.

Na zakończenie zawodów rozpalono ognisko i przystąpiono do pieczenia kiełbasek.

Kolejna tura odbędzie się 23 października 2016 r. na rzece Odrze w Brodach.