Zakończenie sezonu 2016

Pożegnanie sezonu 2016 za nami. Zawody spławikowe ostatnie w tym roku odbyły się w dniu 5 Listopada tradycyjnie na rzece Ina od strony ulicy Nowowiejskiej. I tak jak w całym roku i tym razem pogoda była łaskawa nie licząc drastycznego spadku temperatury, która tego poranka oscylowała w granicach 2 stopni. Do walki o ostatnie punkty w cyklu tegorocznej GPX stawiło się 32 seniorów 6 juniorów, i jedna juniorka, co daje powody do optymizmu i myślenia, iż zawody organizowane przez Zarząd Koła są pozytywnie odbierane przez członków koła a wędkarze naszego Koła stanowią zgraną grupę pasjonatów wędkarstwa. Organizacją i zabezpieczeniem miejsca przeprowadzenia zawodów oraz wyznaczeniem stanowisk zajęli się członkowie zarządu, którzy już od godz. 07.00 w rejonie zawodów oczekiwali na zapaleńców, jak i tych, którzy chcieli spędzić czas nad wodą w doborowym towarzystwie znajomych i przyjaciół. Podziękowania należą się oczywiście kol. Andrzejowi, który kilka dni wcześnie przygotował miejsca na rozmieszczenie zabezpieczenia logistycznego zawodów.

Zawody otworzył V-ce Prezes Koła kol. Mieczysław witając wszystkich przybyłych, oraz określając sposób przeprowadzenia zawodów oraz obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Natomiast losowanie stanowisk przeprowadził sędzia zawodów kol. Mirosław. Po losowaniu uczestnicy zajęli stanowiska i skupili się nad przygotowaniem sprzętu i zanęty. Po sygnale zawodnicy poszukiwali ryby na różne sposoby, na różnych głębokościach i w różnych miejscach by zwiększyć połów, ale brania niestety były wyjątkowo nierównomierne, choć przekrój łowionych okazów był doprawdy ciekawy. Były okonie, płocie i leszczyki, jazie, wzdręgi a wszystkie pięknie wybarwione jesienną aurą. Niestety nie każdy mógł pobawić sie z rybą a stanowiska bardzo nierównomiernie obfitowały w ryby i nie każdy miał okazję poczuć branie na kiju. Dzięki sprawnej organizacji podczas ważenia zawodnicy mogli po skończonej rywalizacji udać sie w miejsce przygotowanego cateringu, gdzie kol. Jurek częstował gorącą kiełbaską a ekipa Stargardzkiego Towarzystwa Wędkarskiego serwowała pyszną grochówkę, która rozgrzewała zziębnięte towarzystwo. Można było również częstować się kawą i herbatą z rozgrzewaczem. Atrakcją zawodów były nagrody specjalne zawodów, będące niespodzianką. Nagrodę dla najstarszego uczestnika ufundował kol. Stefan Wołkowicz a nagrodę otrzymał kol. Tadeusz Katanowski, natomiast nagrodę specjalną za największa rybę ufundował kol. Janusz Tartanus a zdobywcą został kol. Andrzej Kaczmarek za jazia o dł. 27cm.

Wyniki końcowe zawodów przedstawiły się następująco:

JUNIORZY:

1 Sebastian Szczustak – 790 pkt. 2 Michał Chawryło 3 Kuba Kaczmarkiewicz 4 Sebastian Dziedzic KOBIETY 1 Monika Kacprzak

SENIORZY: 1 Ryszar Matyjaszczyk – 1460 pkt 2 Zdzisław Piotrowski 3 Andrzej Kaczmarek 4 Bogusław Świniarski 5 D aniel Wiśniewski 6 Tadeusz Skalski 7 Józef Walicki 8 Mirosław Dębski 9 Dariusz Przybyłowski 10 Antoni Kaczmarkiewicz Zwycięzcom gratulujemy uzyskanych wyników a wszystkim uczestnikom życzymy wędkarskich sukcesów i do zobaczenia na zebraniu wyborczym członków koła w styczniu 2017 roku. Zapraszam do obejrzenia zdjęć na naszej stronie: www.kolejarz-stargard.wedkuje.pl w zakładce: „Galeria zdjęć” lub bezpośrednio tutaj: https://drive.google.com/drive/folders/0B31YJIg23dzqUEw0YU9JRGpIX1E?usp=sharing

Autor tekstu: Mariusz Halczuk

