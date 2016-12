W restauracji Hotelu „AWIS” Kutno odbyła się „XIV Wędkarska Karczma Piwna” Koła Nr 109 „METALURG” Kutno dla wędkarzy, odlewników i naszych przyjaciół. Witając uczestników wręczyliśmy każdemu : okolicznościową szklanicę, śpiewnik, kalendarz Koła na 2017 r., okolicznościową reklamówkę. Rozpoczęliśmy od wyróżnień :

Najważniejsze wyróżnienie ustanowione w Kole “ECCE HOMO Caritate et Justicia” otrzymał kol. Jan Błaszczyk.

Puchar dla medalisty spinningowych mistrzostw Koła o puchar Starosty Kutnowskiego kol. Krzysztof Zdziarski.

List gratulacyjny dla kol. Jerzego Piątka , nestora wędkarstwa kutnowskiego od Prezesa Okręgu Mazowieckiego PZW z okazji 90 rocznicy urodzin.

Specjalna nagroda dla naszego wspomagającego kol. Andrzeja Cichowskiego.

Puchar dla Kol. Romana Cieślaka za szczególny wkład pracy na rzecz wędkarstwa na terenie gminy Strzelce od Wójta Gminy.

Kol. Roman Cieślak z okazji jego dzisiejszych imienin otrzymał od kolegów okolicznościową statuetkę włościanina.

Gościliśmy m.in. posłów na Sejm Pawła Bejdę i Tadeusza Woźniaka. Przedstawicieli Starostwa Kutnowskiego ze Starostą Krzysztofem Debichem i Przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Jankowskim Przedstawicieli Urzędu Miasta z Prezydentem Kutna Zbigniewem Burzyńskim i Przewodniczącym Rady Miasta Grzegorzem Chojnackim. Wójtów Gminy Kutno Jerzego Bryłę i Strzelec Tadeusza Kaczmarka.

Właścicieli wspierających nas firm m.in.: „TRAMSMICHOR” Kutno, „WIATRPOL” Karolew, „MIKA” Kutno, Kancelaria Prawna, „KORCHEMIA” Płock, „CEMKO” Kutno, „ESKA” Kutno, „MICHOR” Kutno.

Modlitwę za pomyślność wszystkich obecnych oraz udane spotkanie poprowadził nasz kapelan Ksiądz Prałat Jan Dobrodziej.

Kolega Prezes Koła otworzył Karczmę, a za zdrowie obecnych i pomyślność dzisiejszego spotkania pierwszym kuflem piwa wznieśli wypijając go do dna kol. Jacek Stasiak i Zygmunt Krzeszewski.

Od tej chwili prowadzenie przejęło „Wysokie i w sprawach piwnych nigdy nieomylne prezydium” – Mirek, Paweł, Tadek, Artur.

Rozpoczęliśmy od odśpiewania „Hymnu Wędkarzy” i „Pierwsza Brygada”.

Od tego momentu zaczęła się wspólna biesiada przy dobrym jedzeniu z rybą na czele i zimnym piwie. Wiele chwil uczestnicy spędzali przy stole tzw. wiejskim racząc się smakołykami i prowadząc dyskurs.

Wysokie prezydium co chwila zarządzało wspólne śpiewy, a uczestnicy wspierają się śpiewnikami na tę okazję wydanymi. Prezydium organizowało też konkursy :

Picie piwa przez słomkę

Konkurs śpiewaczy ław piwnych

Konkurs krzeseł dla sponsorów

Wielki finałowy konkurs tańca par,

które przebiegały przy niesamowitym dopingu zgromadzonych Braci Piwnych. Organizatorzy zadbali o cenne nagrody. Atmosfera była wspaniała.

Pobyt nam umilała Kapela „KROŚNIEWIACY”, a o gości dbali młodzi adepci wędkarstwa.

Umówiliśmy się na „XV Jubileuszową Wędkarską Karczmę Piwną” w 40 – lecie działalności Koła, które przypada w roku przyszłym.