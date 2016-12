Wyprawa na ryby

Witam, jest to mój pierwszy wpis.Ostatnio wybrałem się na ryby (spinning) z kolegą na zalew Radzyny.Bardzo dobre łowisko, polecam. Ogólnie można się zasadzić na leszcza lub karpia,których nie brakuje.W drodzę na wodę złapałem gumę w rowerze,kolega stwierdził ,że to coś proroczego.Gdy dojechaliśmy rozłożyłem wędkę założyłem przynętę,pierwszy rzut za chwilę czuję szarpnięcie ,zacięciei ryba siedzi: okoń koło 30 cm.Stwierdziłem ,że nastawie się na okonie ,połowiłem trochę w tym samym miejscu,poszedłem dalej na moje ulubione miejsce.Rzucam za trzcinkę, parę rzutów i szczupaczek na obrotówkę.Kolega przyszedł do mnie, bo nie wierzył a on nic nie złapał.Robiło się już późno, więc zaczeliśmy się zbierać.