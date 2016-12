09.10.2016 na Stawie w Męckiej Woli, koło PZW nr 10 "SIRA" Sieradz, rozegrało połączone zawody "O Największą Rybę" oraz "Zakończenie Sezonu 2016". Pochmurny poranek z temperaturą około 6 stopni Celsjusza, nie napawał optymizmem. Zbiórka przed zawodami była o godz. 7:00. Po zapisaniu zawodników (w zawodach wzięło udział 22 zawodników, w tym dwóch juniorów), przystąpiliśmy do losowania stanowisk. Zawody rozpoczęliśmy o godz. 8:50, sygnałem do nęcenia i trwały one 4 godziny. Odławialiśmy: leszcze, płocie, okonie i jazgarze. Po zakończeniu zawodów, przystąpiliśmy do ważenia złowionych ryb. Wszyscy zawodnicy otrzymali posiłek regeneracyjny. Następnie ogłoszono wyniki. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu wędkarskiego. Wśród wszystkich zawodników rozlosowano dziesięć dodatkowych nagród. Zdobywcą I miejsca w kategorii "SENIOR", został DARIUSZ MILLER z wynikiem 6270 pkt. oraz największym leszczem zawodów 1470 pkt. II miejsce zajął KRZYSZTOF ABLEWSKI z wynikiem 3770 pkt. i leszczem 1180 pkt. III miejsce zdobył WOJCIECH MICHALAK z wynikiem 2690 pkt. II miejsce ex aequo w zawodach "O Największą Rybę", zajął ZDZISŁAW MAREK z wynikiem 1810 pkt. W kategorii "JUNIOR" I miejsce zajął ALLAN BARANOWSKI - 1060 pkt., a II miejsce zdobył MICHAŁ PODSIADŁY - 780 pkt. Zarząd Koła "Sira", serdecznie dziękuje Zarządowi Koła "Sum" za udostępnienie wody do rozegrania zawodów oraz wszystkim zawodnikom startującym w całorocznym cyklu zawodów w kole. Do zobaczenia w nowym sezonie 2017.

Wyniki zawodów "O Największą Rybę" 09.10.2016 na Stawie w Męckiej Woli:

I MIEJSCE: DARIUSZ MILLER - 1470 pkt. (stanowisko 7)

II MIEJSCE: KRZYSZTOF ABLEWSKI - 1180 pkt. (stanowisko 6)

III MIEJSCE: ZDZISŁAW MAREK - 1180 pkt. (stanowisko 23)

4. Piotr Frajer - 810 pkt. (stanowisko 10)

5. Dominik Gotkowicz - 800 pkt. (stanowisko 1)

5. Adam Michalak - 800 pkt. (stanowisko 3)

5. Józef Szwed - 800 pkt. (stanowisko 20)

8. Waldemar Kłoś - 790 pkt. (stanowisko 2)

9. Wojciech Michalak - 780 pkt. (stanowisko 4)

10. Jakub Gruszczyński - 760 pkt. (stanowisko 18)

10. Konrad Zając - 760 pkt. (stanowisko 9)

12. Andrzej Filip - 750 pkt. (stanowisko 5)

12. Marian Kubik - 750 pkt. (stanowisko 12)

14. Krystian Majewski - 740 pkt. (stanowisko 19)

15. Robert Balcerzak - 730 pkt. (stanowisko 17)

15. Michał Kaczmarek - 730 pkt. (stanowisko 21)

17. Alan Baranowski - 720 pkt. (stanowisko 13)

17. Roman Miśkiewicz - 720 pkt. (stanowisko 8)

17. Michał Podsiadły - 720 pkt. (stanowisko 720)

20. Władysław Gierlic - 0 pkt. (stanowisko 16)

20. Zdzisław Majewski - 0 pkt. (stanowisko 11)

20. Robert Podsiadły - 0 pkt. (stanowisko 22)





Wyniki zawodów "Zakończenie Sezonu 09.10.2016" Staw w Męckiej Woli:

- w kat. "SENIOR"



I MIEJSCE: DARIUSZ MILLER - 6270 pkt. (stanowisko 7)

II MIEJSCE: KRZYSZTOF ABLEWSKI - 3770 pkt. (stanowisko 6)

III MIEJSCE: WOJCIECH MICHALAK - 2690 pkt. (stanowisko 4)

4. Adam Michalak - 2050 pkt. (stanowisko 3)

5. Józef Szwed - 2020 pkt. (stanowisko 20)

6. Waldemar Kłoś - 1810 pkt. (stanowisko 2)

7. Andrzej Filip 1420 pkt. (stanowisko 5)

8. Dominik Gotkowicz 1410 pkt. (stanowisko 1)

9. Zdzisław Marek 1310 pkt. (stanowisko 23)

10. Konrad Zając 1010 pkt. (stanowisko 9)

11. Robert Balcerzak 1000 pkt. (stanowisko 17)

12. Jakub Gruszczyński 990 pkt. (stanowisko 18)

13. Piotr Frajer 880 pkt. (stanowisko 10)

14. Marian Kubik 860 pkt. (stanowisko 12)

15. Krystian Majewski 820 pkt. (stanowisko 19)

16. Roman Miśkiewicz 770 pkt. (stanowisko 8)

17. Michał Kaczmarek 730 pkt. (stanowisko 21)

18. Władysław Gierlic 0 pkt. (stanowisko 16)

19. Zdzisław Majewski 0 pkt. (stanowisko 11)

20. Robert Podsiadły 0 pkt. (stanowisko 22)

- w kat. "JUNIOR"

I MIEJSCE: ALAN BARANOWSKI - 1060 pkt. (stanowisko 13)

II MIEJSCE: MICHAŁ PODSIADŁY - 780 pkt. (stanowisko 15)





W zawodach wzięło udział 20 seniorów i 2 juniorów.