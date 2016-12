Wybory PZW 2016/2017

Zbliża się okres wyborczy w PZW. I nasuwa mi się jedno pytanie. Czy wybory 2016/2017 będą podobne do tych przednich?

Siedzę już trochę na forach wędkarskich i uważnie się przyglądam różnym akcjom prowadzonym przez wędkarzy nie zadowolonych tym co się wyprawia z wodami PZW. Czytam też komentarze zwykłych wędkarzy. I widzę że jeszcze musi dużo wody upłynąć zanim świadomość zwykłego wędkarza zmieni się na tyle by zrozumiał że jego głos jest ważny przy wyborze władz kół i delegatów, czy na walnym sprawozdawczym przy podejmowaniu uchwał i omawianiu co ma być zrobione. To rzutuje na to co dalej będzie się działo.

I dobrze ich rozumiem. Bo jak tu wybrać swego kandydata? Przecież nie znamy się wszyscy.



Ale chciał bym Wam tu opisać dwa zagadnienia: Budżet Obywatelski i Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Tak naprawdę jedno i drugie to to samo.

Zacznę od Funduszu. „Z dniem 9 listopada 2015 roku wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) został utworzony Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, który powstał w celu wzmocnienia potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans. Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego będzie następowało w trybie otwartego konkursu ofert. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.”

Jest to cytat ze strony państwowej. http://www.pozytek.gov.pl/Informacje,ogolne,3879.html

A co on oznacza? Dokładnie to że powstała jednostka zajmująca się ściśle wspieraniem Organizacji Pożytku Publicznego. To właśnie między innymi za pomocą tego funduszu powstaje w Starostwach, Urzędach Miasta i Gminach Budżet Obywatelski.

Każda organizacja pozarządowa, nawet takie stowarzyszenie jak PZW może złożyć wniosek o dofinansowanie lub nawet sfinansowanie ich projektu obywatelskiego. Co roku wyżej wymienione organy ogłaszają otwarte konkursy Inicjatyw Społecznych „Otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych”. Jest składanych wiele projektów w różnych sferach życia publicznego.

My jako organizacja wędkarska mamy kilka takich stref, między innymi: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Rozwój turystyki i krajobrazu.



Powiecie po co ja o tym piszę. A no po to by pokazać Wam że jest możliwość pozyskania dodatkowych środków na wsparcie naszego hobby jak i poprawę warunków nad naszymi łowiskami. Można też z innych źródeł pozyskać środki na zarybienia i odbudowę populacji zagrożonych gatunków ryb, budowę tarlisk itd. Ale skupmy się na tym co mamy pod samym nosem, a z czego nie korzystamy.



Powiecie i co z tego. A no to że czemu nie iść i nie zagłosować właśnie na taką osobę co chce właśnie za pomocą tych środków poprawić warunki nad wodą, wesprzeć nasze hobby. Uwierzcie mi że nie są to małe pieniądze. Na przykład Kętrzyński budżet Obywatelski. I edycja – 2014 rok, przeznaczono 600.000 zł gdzie projekt miał nie przekraczać 150.000 zł dofinansowania. II edycja 2015 rok, budżet 1.000.000 zł, a pułap dofinansowania 300.000zł. III edycja-2016 rok, jak w poprzednim ustalono budżet 1.000.000 zł, a pułap dofinansowania 300.000zł.



W roku 2016 do Burmistrza Miasta Ketrzyn, złożono tylko 54 projekty, 17 z nich spełniło wszystkie wymogi i zostało przegłosowane, a 10 zadań wygrało i zostały skierowane do realizacji. Między innymi: droga wewnętrzna przy ul Woj. Polskiego 14. Ustawienie sprzętów do ćwiczenia nad Jeziorkiem Kętrzyńskim. Zakup i montaż koszy - pojemników na odchody zwierzęce wraz z torebkami i rękawiczkami. I kilka dojazdów do garaży.

Jak przeczytacie mój poprzedni wpis o tej tematyce: http://www.wedkuje.pl/wedkarstwo,sprawozdanie-z-dzialalnosci-komisji-do-spraw-pozyskiwania-srodkow-dla-kola-pzw-miasto-ketrzyn,87046

Zobaczycie że władze lokalne są bardzo chętne wspierać wędkarstwo. Bo to opłaca się całemu regionowi. Władze lubią się chwalić realizacją takich zadań jak i współpracą ze społeczeństwem. Taka jest prawda, tylko trzeba spełnić te minimum formalności, złożyć odpowiedni projekt.

A kasa którą dzięki takim dofinansowaniom zaoszczędzimy z własnych składek, możemy przeznaczyć na inne cele, np.: dodatkowe zarybienia, kładki, łódki itd.



No dobra, co on mam chce tym przekazać? A no to że lepiej zagłosować na tego co ma chęć coś dla Was zrobić, niż na tego co tyle siedział na stołku i wiecznie słyszeliście tego nie wolno tego nie możemy, czy też mamy za mało kasy na to.

Te informacje co Wam tu zapodałem, możecie wykorzystać nie tylko przy wyborze kandydata na członka zarządu czy też delegata, ale i na zwykłym walnym zebraniu członków koła, przy okazji zapewniając środki na wasz cel.