Ponad milion ryb zostały dziś wpuszczone do rzeki Warty w Poznaniu. Wartość uwolnionych ryb to blisko 150 000 złotych. Gatunki wpuszczone do wody to głównie szczupak i miętus, ale również płoć, kleń, sum, świnka i kilka innych. Wielkie zarybianie rzeki Warty to próba przywrócenia stanu sprzed zatrucia, do którego doszło w poprzednim roku. Skażenie środkiem insektobójczym wystąpiło na długości ok 70km i doprowadziło do śmierci przynajmniej kilkanaście ton ryb. W mięśniach śniętych ryb stwierdzono bardzo duże stężenie środka insektobójczego o nazwie transflurtyna. Powtórne zarybianie to dobry krok w stronę przywrócenia ekosystemu rzeki, jednak jak twierdzą eksperci do przywrócenia stanu sprzed zatrucia potrzeba co najmniej kilkunastu lat.