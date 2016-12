WAKE FISHING PREZENTUJE – FLEE

Przynęty miękkie, w których fabrycznie umieszczono już ołowiane dociążenie, kojarzą nam się głównie z dużymi gumami trollingowymi, bądź też tak zwanymi hybrydami, które swą skutecznością nie powalają raczej na kolana. Co jednak, jeśli dociążenie umieścimy w przynęcie, przypominającej swym wyglądem i pracą klasycznego twistera? Tego dowiecie się dziś, zapraszamy na prezentację przynęty Wake Flee!





Flee to niekonwencjonalna przynęta łącząca w sobie poniekąd cechy pracy oraz wyglądu woblera i twistera. Fabrycznie wyposażyliśmy ją w dociążenie, które pozwala niezwykle szybko osiągnąć z jej pomocą pożądaną głębokość. Cały sekret tej przynęty tkwi jednak w jej wyglądzie – Wake Flee wyposażyliśmy w intensywnie pracujący ogonek wykonany z miękkiego, lecz niezwykle trwałego lateksu, który świetnie prowokuje ryby do ataku a przy tym, nie poddaje się naciskom zębów ze strony „stukających” szczupaków czy sandaczy.



Wake Flee wyposażona została w aż dwa zaczepy na agrafkę - osadzone na przodzie i górze przynęty – które pozwalają szybko regulować sposób oraz głębokość jej pracy. Jeśli skorzystamy z uchwytu umieszczonego z przodu, praca Flee będzie zbliżona do klasycznego twistera, natomiast uchwyt górny, pozwala łowić z jej pomocą techniką vertical, chociażby u naszych północnych sąsiadów a także, co niezwykle istotne, korzystać z niej podczas zimowego łowienia spod lodu.



Wake Flee sprawdzi się idealnie do obławiania stoków i podwodnych górek w poszukiwaniu okoni, szczupaków czy sandaczy, choć mniejsze wersje są również niezastąpione na płytkich, zarośniętych wodach, gdzie kuszą okonie intensywną pracą ogona oraz tworzeniem kółeczek na wodzie, podczas podejścia do powierzchni. Mniejsze wersje Flee możemy prowadzić bardzo wolno, bez obaw o złapanie zaczepu nawet na kilkunastocentymetrowej wodzie. W naszej ofercie dostępnych jest kilka wersji kolorystycznych i trzy rozmiary tej przynęty – 3-, 4- i 6-calowa. Dzięki temu z łatwością dopasujecie Flee do specyfiki Waszego łowiska i występujących w nim ryb drapieżnych.









































Wake Fishing Polska