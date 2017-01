Sztuczne tarliska

Jak ważne stworzenie jest odpowiednich warunków dla rozrodu oraz utrzymania narybku w dobrej kondycji na naszych łowiskach nie trzeba nikomu mówić. Sposobów jest co najmniej kilka- jednym z nich jest stworzenie tarlisk z naturalnych materiałów a pora ku temu jest jak najbardziej odpowiednia. Na naszym łowisku wykorzystujemy materiał pozyskany z drzew rosnących w naszym lesie- wiatr robi swoje (oczywiście za zgodą i wiedzą leśniczego)- rozłożyste gałęzie a niejednokrotnie konary sosny są wyśmienitym materiałem do tworzenia wspaniałych kryjówek dla narybku i nie tylko a pokrywa lodowa bardzo ułatwia zadanie. Jest to też sposób na pozbycie się naszych poświątecznych choinek- korzyść obopólna… Od czasu, kiedy zaczęliśmy budować tarliska zauważalnie wzrosła ilość drobnej ryby co ma wpływ na dobrą kondycję- nielicznego u nas ale jednak- drapieżnika. Pomysł jest przedni a co najważniejsze- koszty praktycznie żadne...