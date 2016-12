Szczupak jest król wody!

Niedawno informowaliśmy o projekcie pt. "Mój stary to fanatyk wędkarstwa", który zostanie zrealizowany w postaci filmowej dzięki wygranej w jednym z krakowskich konkursów filmowych. Autorzy proponowali aby role główną a zarazem najbardziej barwną zagrał doskonały aktor znany m. in. z takich ról jak Wojnar w Weselu Smażowskiego czy komisarz Gołąb w Drogówce - tego samego reżysera. Na jednej ze stron ukazało się również zdjęcie, na którym widzimy autora scenariusza wręczającego jego kopie samemu aktorowi. Marian Dziędziel jeszcze go nie czytał natomiast wyraził zainteresowanie oraz polecił już zbierać fundusze na realizację :)





tymczasem wczoraj ukazał się na jednym z kont youtube filmik ukazujący spreparowaną sondę uliczną w którym główną rolę gra Piotr Cyrwus czyli nie kto inny jak Rysiek z Klanu... Aktor gra jak się zdaje fanatyka wędkarstwa, który mocno się denerwuje i przeprowadza atak na PZW. Czy są to przymiarki do roli w produkcji "Mój stary to fanatyk wędkarstwa"? nie wiemy... aczkolwiek postać z filmu wgranego wczoraj na youtube bardzo przypomina głównego bohatera opowiadania. Robi się coraz ciekawiej. Zapraszamy do oglądania:





żródło zdjęcia: wykop.pl