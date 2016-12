Swiąteczno wędkarska zaduma

Jest ostatni dzień października,niby jutro święto i wolne ale nie do końca bo to dzień odwiedzin Tych których już niestety z nami nie ma a są nadal bardzo bliscy.

Zaplanowałem sobie że zaliczę tez przy okazji wolnego wędkowanie no i spakowawszy sprzęt do plecaczka prawie o północy udałem się na spoczynek...

Wstałem o zwykłej porze i tak sobie myśle jak to dokładnie poukładać ,niezbyt to szło, dopiero po kawie zacząłem myśleć bardziej logicznie i mam wszystko co do minuty poukladane ale w miedzy czasie słucham radia a tu audycja arcy ciekawa właśnie związana z tym świętem - nastąpiło tzw PRZEPROGRAMOWANIE moich planów.

Kije poszły na bok i postanowiłem odwiedzić pewien cmentarz na którym leży wielu Tych co uczyło mnie tej sztuki a którzy już kija nie zamoczą , pojawiły się wspomnienia i łezka w oku - w końcu to moi mentorzy i dzięki nim wiem to co wiem.

Niestety nie wiem kto gdzie leży ale przy wejściu na cmentarz jest miejsce na znicz dla wszystkich i tam go zostawilem a kije? muszą poczekać przynajmniej do niedzieli.

Dopiero potem odwiedziłem swoich bliskich a teraz już w domu staram się przypomnieć sobie wszystkich ,częściowo pomagają fotografie nieraz jeszcze czarno-białe ,niby święto smutne ale potrzebne i dostojne a teraz kończąc ten

nietypowy wpis zapaliłem świeczke za wszystkich waszych zmarłych bliskich.