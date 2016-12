Spławikowe zakończenie sezonu – krótka relacja i rozgrzeszenie.

16 zawodników stanęło do rywalizacji w zawodach na Zakończenie sezonu spławikowego 2016r. w Kole Strzelce Opolskie – Miasto, które rozegrano w dniu 2 października na akwenie „Spałek”. Dokładnie o godzinie 6.30 Wszystkich startujących przywitał Prezes Koła Zdzisław Ćwieląg i przekazał głos organizatorowi zawodów Marcinowi Malcowi, który szybko przypomniał o zasadach wg jakich będziemy dzisiaj konkurować. Odprawa szybka i rzeczowa, sprawne losowanie i na stanowiska. A na stanowiskach ruch, mieszanie zanęt, rozlokowywanie sprzętu, gruntowanie zestawów i lepienie kul. Sygnał do nęcenia rozbrzmiał o 7:50, natomiast wędkowanie (czyt. Rywalizację) rozpoczęto punktualnie o 8:00. W rękach i podbierakach zaczęły meldować się pierwsze ryby, były to leszcze w rozmiarach „sportowych” tzn. takie 30-40dkg. Dzisiaj, jak się później okazało leszcze zdominowały całe zawody i nikomu nie udało się złowić „bonusa” w postaci karpia, choć ponoć, gdzieś tam na zestawie był, ale się spiął. Wszyscy zatem polowali na leszcza i właściwie wszyscy go dostali. Od czasu do czasu rozchodziło się po brzegu:, że ktoś dostał dużego leszcza, że ktoś dużego spiął – faktycznie kilka dużych leszczy przedstawiono do wagi. W ogóle to należałoby zaznaczyć, że ryby w naszym spałku doszły do siebie po chorobie, jaką przechodziły wiosną i wczesnym latem (po wiosennym zarybieniu). Ryby wyglądają dobrze, są czyste (bez ran), dobrze odżywione i nabrały na siebie dużo śluzu, które je chroni. To nas cieszy, bo widok zdrowych ryb w stawie, którym się opiekujemy świadczy dobrze o nas. Wracamy do zawodów: Wspomnieć należy, że mimo iż to zawody, walka o puchary, punkty do klasyfikacji Wędkarza Roku, to pomiędzy zawodnikami panowała serdeczność i pomoc na stanowiskach: Marcin Malec podbierał rybę najstarszemu w stawce Józefowi Izydorczykowi, Piotrek Ożarowski pomagał uwolnić zestaw z zaczepu juniorowi Dawidowi Janać. Wszyscy sobie pomagali !!! Tak ma być !!! Rywalizacja rywalizacją, ale najważniejszą rzeczą to koleżeństwo i szacunek do współuczestników. Brawo My !!!

Po dość słabym początku, ryby z biegiem czasu zaczęły się rozkręcać i widać było coraz częściej zanurzone podbieraki. Regularnie łowił Adam Majchrowicz, którego kunszt wędkarski i sportowy jest powszechnie znany. Dobrze też szło Dawidowi, który dostosował się do wskazówek gościa naszych zawodów Piotrka Kwiecińskiego, który wraz z synem Markiem (wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski) zaszczycił nas swoją obecnością i udzielał wsparcia najmłodszemu w stawce Dawidowi. I jak się później okazało dzięki tym wskazówkom odniósł swój pierwszy duży sukces w stawce seniorów. Na około godzinę przed końcem zawodów, na stanowisku 13 Marcin Malec wyholował węgorza – Czyżby to już tradycja ? Po raz kolejny Marcin kładzie na wagę tę rybę. Oj działo się działo podczas holu, bo nie jest łatwo walczyć z węgorzem na tyczce na delikatnym zestawie, do tego mały sportowy podbierak, ale udało się, węgorz zaliczony. Dobiega koniec zawodów, dokładnie o godzinie 12:00 rozlega się sygnał o zakończeniu zawodów. A więc sędziowie udają się na stanowiska w celu zważenia urobku zawodników. Jeszcze na koniec trochę śmiechu ze scenki, jaka się rozegrała nad brzegiem: Kolega Jan Gruszka przebrany za księdza „rozgrzesza” Zygmunta za słaby wynik, jaki dzisiaj osiągnął. To tylko żart i mamy nadzieję, że nikogo tym nie uraziliśmy.

Po ważeniu protokół i nadchodzi czas ogłoszenia wyników.

I Miejsce kol. Adam Majchrowicz – 7,065pkt.

II Miejsce kol. Dawid Janać – 5,705pkt.

III Miejsce kol. Marcin Malec – 5,285pkt.

Brawo Dawid !!! Kolejny raz, kolejny junior z naszej szkółki „SUM” na podium w stawce seniorów !!!

To dobra robota prowadzących Szkółkę SUM instruktorów kol. Krzysztofa Orłowskiego i Piotrka Ożarowskiego – Dziękujemy chłopaki.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich kolegów i koleżanki na zawody spinningowe kończące sezon sportowy 2016r. które odbędą się 16 października na Spałku. Zaproszenie już wkrótce .

Cała klasyfikacja zawodów i tabeli WR na stronie

Tekst: Marcin Malec

Zdjęcia: H.S.