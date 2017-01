Spacerek w nowym roku 2017

5 stycznia 2017r korzystajac z tego , że przestał padać snieg i zrobiła się piękna pogoda udalem się na rekonesans nad wodę , gdzie najczęściej wedkuję . Tym razem bez wędek . Jezioro Rychnowskie jeszcze bez lodu , na molo pusto , tylko na wodzie mnóstwo ptaków korzystajacych z tego . Niedługo , jak na jeziorze będzie słaba pokrywa lodowa , aby na nia wejść , to molo zaroi się od wedkarzy . Jezioro Miejskie Małe , już kilka razy tej zimy pokryte było lodem , ale zbyt slabym , aby można było na niego wejść bezpiecznie . Dzisiaj zamarznięte częściowo , ale jest płytkie i jeżeli pomrozi kilka dni , to będzie można zacząć wędkować . Zapraszam do oglądnięcia fotek ze spaceru .