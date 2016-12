Rzeka Warta płacze!!!!

Blisko

30 wędkarzy z kół PZW lewobrzeżnego Poznania stawiło się w

sobotę, 23.04. na zbiórkę - g.8.00 - parking przed hotelem

"Naramowice", Dokonano tu przydziału odcinków

brzegu Warty, które należało doprowadzić do porządku. Nam

przypadł rejon w okolicach ulicy Lubczykowej. Na miejscu okazało

sie, że jest co robić. Po kilku godzinach zebraliśmy 16

(szesnaście) pękatych worków różnorakich śmieci - głównie

pozostałości po wędkarskich zasiadkach.. NIESTETY. Worki złożono

w jednym miejscu, skąd trafiły na łódź motorową pływającą po

Warcie i zbierającą "urobek" wędkarzy. Skończyły na

wysypisku. Tak zakończyliśmy kolejny dzień nad wodą - bez wędki,

ale było również ciekawie. Finał naszej akcji można było

zobaczyć w poznańskiej edycji Teleskopu i miejmy nadzieję, że

trafił do warciańskich i nie tylko, wędkarzy, a brzegi rzeki, jak

i inne łowiska będą czystsze. Do zobaczenia nad wodą. Jest to

materiał zamieszczony na stronie koła w dniu 11-07-2016 r.

Publikując

materiał narobiliście kol.medialnej zadymy i na tym polegał wasz

sukces. Wprowadziliście w błąd swoich kolegów po kiju. Wasz czyn

polegał na zebraniu i pozostawieniu śmieci w jednym miejscu

/fotki/.Członkowie koła biorący udział w czynie mieli dobre intencje.To zabrakło wyobraźni organizatorowi.O usunięcie śmietniska monitowałem w materiale "Czyn

społeczny na niby" oraz "Wędkarska wyprawa – Smutno nad

rzeka Wartą".Fakt ten został przez zarząd koła

zignorowany.Dbanie kol.o czystość nad naszymi wodami powinno być

nasza wspólną sprawą. Pozostawiliście nad wodą śmieci psując

krajobraz. Stworzyliście siedlisko bakterii które powstają z

rozkładu tych śmieci. Trafiają one do Naszej rz.Warty

przyczyniając się do pogorszenia jej stanu czystości.Co pewien

czas wysypisko powiększa się. Dbanie o środowisko powinno być

sprawą priorytetową a Wy kol. koło tematu przechodzicie od

kwietnia obojętnie. Szkoda że nie docierają do Was wypowiedzi

wędkarzy którzy łowią obok tego wysypiska.Może i lepiej. Mamy

jesień zbliżają się być może przybory wód. Wezbrane wody

poniosą wasz urobek do morza. Czy na to czekacie? Drzemy

szaty na wieść o zatruciu rzeki ,taka działalność niczym się nie

różni.Może tylko tym że degradacja środowiska następuje powoli.

Reakcji negatywnych ze strony wędkarzy jakoś nie widać.

Dziwi mnie brak reakcji w tym temacie ze strony opiekuna tego odcinka wody .

Na mocy uchwały Nr75/06Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2006r. Jest nim Koło Nr 77 Naramowice. A może ktoś z władz ZO PZW zmobilizuje podległe koła do zakończenia tematu.

Dbanie

o czystość nad wodą jest naszą wspólną sprawą. To my mamy

sprawić aby tereny nad wodą były zielonymi oazami,a spacer lub

odpoczynek nad czystą wodą dostarczał nam radości. Pozdrawiam.