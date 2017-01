Rozmnażanie ryb.

Różne gatunki ryb tarło odbywają w różnych porach roku.Pierwszy pod lodem( w marcu) wyciera się okoń.Drugą rybą w kolejności jest szczupak ,który odbywa tarło w końcu marca.Narybek szczupaka zaczyna żerować kiedy skończy dwa tygodnie życia,odżywia się drobnymi bezkręgowcami,np.dafnią i rozwielitką.Narybek okonia odżywia się tym samym pokarmem.Po okoniu wyciera się płoć,dokładnie około połowy kwietnia.Narybek ryby tego gatunku odżywia się fitoplanktonem,czyli drobnymi roślinami.Kolejną ryba która sie wyciera jest karaś,złoty wyciera się na początku maja i odbywa jedno tarło,srebrzysty odbywa tarło dwa razy w roku,pierwsze w maju,drugie w sierpniu.Narybek karasi odżywia się tym samym pokarmem co płoci.Sandacz odbywa tarło w lipcu,tylko raz do roku.Młode sandacze po dwóch tygodniach od wyklucia odżywiają się drobnym pokarmem w którego skład wchodzą drobne wodne bezkręgowce.Leszcz oraz krąp wycierają się w tym samym czasie,czyli na koniec sierpnia,a narybek tych gatunków ryb odżywia się fitoplanktonem.Ostatnim gatunkiem ryb jeziorowych,który wyciera się w początku pażdziernika jest mientus,narybek tego gatunku ryby po skończeniu miesiąca odżywia się bezkręgowcami.Rzeczne gatunki ryb odbywają tarło w czerwcu,i trą się mniej więcej w tym samym czasie.Jeżeli chodzi o bałtyckie gatunki ryb to pierwszy tarło odbywa śledż,następnie rdzawiec z dorszem, a po nich na końcu czerwca wyciera się molwa,zębacz oraz halibut.