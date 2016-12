Robert Wabich najlepszym tancerzem wśród wędkarzy

... a przynajmniej wędkarzy biorących udział w programie Taniec z Gwiazdami :) Robert Wabich to świetny aktor serialowy (m.in. Ojciec Mateusz, M jak miłość i inne) oraz filmowy (Drogówka, Pod mocnym aniołem) ale również doskonały wedkarz. W 2008 roku wygrał Zawody Aktorów Wędkarzy im. Jeremy Stępowskiego o puchar Augustowianki, które odbyły się w dniach 6-8 lipca 2008 roku nad jeziorem Białym koło Augustowa. Okazało się, że oprócz talentu aktorskiego oraz wędkarskiego Pan Robert również świetnie tańczy. Wraz z Hanną Żudziewicz(partnerka w tańcu) wygrał 6 edycję Polsatowego Dancing with the stars czyli Tańca z Gwiazdami. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów aktorskich, tanecznych a przede wszystkim wędkarskich.