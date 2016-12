Remont śluzy na zbiorniku Lasek Wrzosowa

Jak pewnie było widać w tegoroczne lato stan wody na zbiorniku w lasku coraz bardziej malał. Okazało się że deski w śluzie oraz prowadnice z czasem uległy uszkodzeniu i woda zaczęła uciekać poprzez nieszczelności w coraz większym tempie, niemożliwe stało się utrzymanie właściwego poziomu wody w zbiorniku. Decyzja zapadła o remoncie śluzy, sprawa była o tyle trudna, że chcieliśmy aby w zbiorniku na czas naprawy zostało jak najwięcej wody tak aby ryba nie ucierpiała, a już na pewno aby jej nie odławiać. Odławianie ryby wiązało by się z całkowitym osuszeniem zbiornika a tym samym trzeba by było od nowa odbudować rybostan po jego zalaniu. Postanowiliśmy odgrodzić śluzę od zbiornika, sprawa jednak okazała się znacznie bardziej skomplikowana niż nam się wydawało. Wszystkie problemy wychodziły w trakcie pracy ponieważ nikt nigdy nie robił czegoś takiego. Po dwóch dniach udało się uszczelnić naszą "zagrodę" na tyle aby pompa była w stanie osuszyć wnętrze. W sumie po tygodniu pracy remont został zakończony powodzeniem. Podziękowania należą się wszystkim którzy pomogli nam przy tym przedsięwzięciu, Tadeuszowi Radomiakowi, Henrykowi Oleksikowi, Zbyszkowi Boreckiemu, Jurkowi Nowakowi, jednak największe podziękowania należą się dwóm kolegom. Kamilowi Ociepie, który wykonał całą pracę związaną z drewnem, udostępnił swojego samochodu, narzędzi, agregatu bez którego wykonanie tego wszystkiego byłoby niemożliwe, poświęcił tydzień swojego czasu aby wszystko zostało wykonane jak najlepiej, oraz Marcinowi Wójcikowi który wykonał wraz z Jurkiem Nowakiem ramę na nową zaporę, wykonał praktycznie cała pracę przy montowaniu śluzy, także poświęcając tydzień swojego czasu dla dobra nas wszystkich i naszego zbiornika w lasku. Przy okazji niższego stanu wody udało się posprzątać trochę dno zbiornika z niesamowitej ilości butelek, oraz innych śmieci. Aktualnie woda zaczyna nachodzić i stan codziennie się podnosi, trzeba niestety jeszcze będzie poczekać aż woda wróci do normalnego stanu i można będzie znów wędkować. Prawdopodobnie od nowego roku zbiornik ponownie będzie otwarty.