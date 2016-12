Początki spinningu

Witajcie, mam na imię Oskar i obecnie mam 12 lat, moja pierwsza wędkarska przygoda była w wieku sześciu bądź siedmiu lat.

Do wędkarstwa zachęcił mnie dziadek, zabierając mnie na pobliską gliniankę. Potem jeździłem z tatą i z wujkiem - niezapomniane czasy ;)

Po dwóch/trzech latach wędkarstwa zaczął mi się nudzić spławik i grunt, więc razem z tatą zakupiłem sobię wędkę na okonia - był to kij Mikado Silver Eagle c.w 10g. kij ten jest z niskiej półki, ale trzeba było od czegoś zacząć. Na jednym z pobliskich jezior razem z tatą pożyczyliśmy łódkę od wujka i wypłynęliśmy na pobliską podwodną łąkę. Pódełko wypchane od małych paproszków pozwalało mi dopasować kolor przynęty do upodobań ryb.

Na początku (około przez dwa lata) przynętę prowadziłem jednostajnym ściąganiem, połowiłem dużo okoni (do 25cm), ale wiadomo małe przynęty, to w większości małe ryby, w takim młodym wieku jeszcze o tym nie wiedziałem. Potem zacząłem się nudzić takimi okonkami. Przeglądając YouTube natrafiłem na film o Szczupakach na spinning. Zainteresował mnie bardzo ten temat. W marcu, tego roku zakupiłem wędkę Okuma Black Rock c.w. 5-25g. oraz kołowrotek Daiwa Laguna E3000A. W maju, zaopatrzony w pudełko przynęt razem z tatą wybrałem się na jedno z pobliskich starorzecz. Po paru godziniach machania wędką bez brania, zaczęło mi się to nudzić. Na ostatniej dostępnej miejscówce na tym starorzeczu założyłem przynętę firmy Savage Gear, był to Soft4Play 13 cm uzbrojony w system lipscull. Nagle jest branie! Energicznym ruchem zaciąłem rybę, był to szczupak. Zrobił piękną świecę, a chwilę potem wylądował w podbieraku. Po odczepieniu przynęty, zrobiłem zdjęcie a potem zmierzyłem moją zdobycz, miała 62 centymetry. Delikatnie zaniosłem ją do wody, po krótkiej "reanimacji" szczupak odpłynął do swojego domu.



Proszę o wyrozumiałość, ponieważ jest to mój pierwszy wpis na tej wirtynie.

Pozdrawiam i połamania oraz szczęśliwego nowego roku.