Pierwsze lody ,, przełamane''!

Choć tytuł wpisu brzmi dramatycznie,,to jednak nie było tak źle. W ostatnim wpisie obiecałem, że zdam relację z pierwszego wypadu na lód w tym by TermCoach\"> roku . Sobotni wypad przedłużył się troszkę i zachaczył jeszcze o niedzielę i poniedziałek. Mimo mrozu mieliśmy świetną zabawę z okoniami i każdy z nas spełniony wrócił do domów. No może nie w sobotę ale o tym za chwilę.



Zaczynamy! Sobota. Wyruszyliśmy we 3 około godziny 12 na stare powiślane dołki. Wybraliśmy te łowiska z racji tego, że są one małe więc mieliśmy pewność, że lód będzie miał odpowiednią grubość. Temperatura wahała się między -13 a -16 stopni, jednak nie zwracaliśmy na to uwagi, naładowani pozytywną energią. Wszyscy trzej uzbroiliśmy się w blaszki co okazało się złą decyzją, ponieważ przez 3 godziny nie mieliśmy nawet puknięcia. Nie wiem czy było to spowodowane ospałością ryb czy tym, że w tych dołkach może ich już nie być... Przez ostatnie dwa lata w moim regionie nie było ani jednej przybiórki wody chociaż do połowy wału aby ryby mogły ,, wejść"" w łachy, więc zostały tam już tylko niedobitki. Lód wahał się między 10 a 12 cm. Wróciliśmy do domu z wielkim niedosytem i nie mogło być innej decyzji jak powtórka w niedzielę.



W niedzielę zdecydowaliśmy się pojechać na dużo większy zbiornik. Typowe jeziorko linowo-szczupakowe. Wiemy, że jest tam od groma okoni, jedynym znakiem zapytania była grubość lodu. Osobiście byłem przekonany, że jest już wystarczająco bezpieczny po fali mrozów oscylujących w granicach -20 stopni Celsjusza. Początkowo mieliśmy wystartować o godzinie 10, gdy zrobi się już trochę cieplej ale niestety autko nie odpaliło i doprowadzenie by TermCoach\"> go do stanu używalności zajęło nam ponad godzinę. Ruszyliśmy również uzbrojeni tylko w blaszki, ponieważ nie udało nam się kupić ani ochotki ani pinki. Lód na dużym zbiornik miał grubość między 10 a 12 cm. Świetnie! Nic tylko łowić... 2 godziny machania na blaszki i nic... kompletnie nic... Zadzwoniłem do kolegi i okazało się, że jest na pobliskim zbiorniku i ciągnie okonie na ochotkę. Pojechaliśmy do niego. Na szczęście miał zapasowe opakowanie ochotki i udało nam się pociągnąć troszkę jakże wielkich, ogromnych okoni wielkości kciuka. Kolega, który pożyczył nam ochotkę wyciągnął 2 ładne perche około 25 centymetrowe a drugi kolega, który był ze mną, dodatkowo złowił okonia na własnoręcznie wykonanego mikrojiga co sprawiło mu niesamowitą satysfakcję. Miarka pokazała 21 cm. Temperatura była już dużo bardziej przyjemna bo około -9 stopni mrozu. Wieczorem dzwoni kolega, że ma poniedziałek wolny od pracy. Nie mogło być innej decyzji jak jeszcze jedna, poniedziałkowa wyprawa.



Poniedziałek! Temperatura -6 stopni. Boskie uczucie w porównaniu do soboty i -16... Podjechaliśmy do sklepu, kupiliśmy pinkę i ochotkę i w drogę. To samo miejsce co dzień wcześniej, kilka dziur i z każdej wyjeżdżały co chwilę kciuki, ogromna ilość kciuków. Myślę, że we dwóch złowiliśmy ich ok 50-70. Na koniec łowienia udało mi się podpiąć wreszcie coś ładniejszego. Z wody wyjechał chociaż jeden wymiarowy okoń, którego widzicie na załączonym obrazku. Po szybkiej fotce trafił spowrotem do wody i mam nadzieję, że złowię go w lecie na spining i miarka pokaże więcej niż 19 cm. 3 dni spędzone nad wodą. Dla mnie osobiście udane 3 dni. Zapewne wytrawni łowcy podlodowi stwierdzą, że nasze wyniki były dramatyczne ale uważam, że jak na pierwszy wyjazd to nie ma tragedii. Następna wyprawa już w piątek i nie mogę się doczekać. See ya!



Z wędkarskim pozdrowieniem Adi :)