Ostatni spining sezonu 2016.

16.10.2016r., godzina 6/30 zimny, mglisty jesienny poranek, na akwenie Spałek odbyły się ostatnie w tym sezonie Zawody Spiningowe w naszym kole, punktowane do W.R. Na zbiórkę koledzy przyszło siedemnastu uczestników zawodów, trzech juniorów członow naszej Szkółki Wędkarskiej „SUM”, czyli – Filip Stobierski, Dawid Janać oraz Jakub Plaszczyk. W naszych organizowanych zawodach oprócz juniorów startują z nami ramię w ramię kobiety, a oto najwytrwalsza z nich kol. Agnieszka Malec, och, już nie raz chłopom udowodniła że kobiety to nie słaba płeć. Wiadomo, jak to w takim gronie bywa, śmichy chichy, wspomnienia, umawianie się na ostatnie wspólne wypady zanim przyjdzie PANI ZIMA. Punktualnie o godzinie siódmej prezes naszego koła Zdzisław Ćwieląg oraz organizator zawodów kol. Marcin Malec powitali wszystkich uczestników zawodów. Kol. Marcin przedstawił nam pokrótce regulamin zawodów i tu trzeba dać wyjaśnienie że zawody były na żywej rybie. Także tradycyjna niespodzianka na koniec zawodów zapowiedziana przez organizatora Marcina Malca. Spiningowe zawody więc bez losowania stanowisk. Dziesięć minut później wszyscy rozeszli się po brzegach akwenu i zaczęli biczowanie wody. Poranek tego dnia jak już wspomniałem nie był zachęcający, przenikliwy ziąb i lekka mgiełka nad akwenem, słoneczka nie widać, oby rybki dopisały. Znad brzegów co rusz słychać było szczęśliwców. Niestety, nie trzeba było długo czekać i koleżanka Agnieszka z szczupakiem utarła „nosa” niejednemu wytrawnemy spiningiście. Nic to że mniejszy, ale wymiar miał i to niezły 61 cm. Meldowały się szczupaki i jak się okazało rodzynki sandacz i okoń. Sędzia kol. Zbigniew Plaszczyk musiał niestety się nabiegać, by udokumentować trofea kolegów i koleżanek. Tak więc już szybciutko zleciało do zakończenia zawodów czyli godz. 11/00. Sędzia odebrał od uczestników karty startowe i udał się z kol. Marcinem na podsumowanie, rozliczenie naszych kart, a my kawcia, napoje, ale, ale i tutaj wyszło szydło z worka (tylko bez insynuacji) organizator jako niespodziankę zafundował nam wwwwwwspaniałą smaczną, GROCHÓWKĘ z wkładką (dla dużych chłopców). Grochówkę własnoręcznie pichcili, gotowali małżeństwo Malców czyli Agnieszka i Marcin. Tośmy se podjedli i co nieco napili, a i repetę grochówki każdy zaliczył. Wyszli najważniejsi, czyli sędziowie Zbigniew Plaszczyk i Marcin Malec. Prezes podsumował zawody i ogłoszenie wyników.

I miejsce - Adam Majchrowicz– szczupak 65cm.

II miejsce - Janać Leszek– szczupak 64 cm.

III miejsce – Agnieszka Malec – szczupak 61 cm.

IV miejsce – Andrzej Majewski – szczupak 60 cm.

V miejsce – Krzysztof Orłowski – sandacz 50 cm.

VI miejsce – Darek Kakoszka – okoń 21 cm.

Ogólnie trzeba rzec iż zawody były udane pomimo że nie wszyscy mieli kontakt z rybką. Zwycięzcy otrzymują szczere gratulacje, huczne brawa i na podium.

Puchary, dyplomy podium, GRATULACJE, wspólne fotki i do zobaczenia w następnym sezonie!





Cała klasyfikacja zawodów i tabeli WR na stronie

http://www.pzw.org.pl/521/

http://strzelceopolskie.wedkuje.pl/media/index.php…