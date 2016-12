Ograniczenia na morskie łowy

Nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 04 listopada 2016 r. , które to zmieniło zapisy w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06 lipca 2015 r. Najbardziej istotny ustęp tego roporządzenia brzmiał:

"Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka, od dnia 15 września do dnia 31 grudnia:

1) w godzinach od 1700 do 0700;

2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu sztucznej przynęty, zwaną dalej „metodą spinningową”;

3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż jednym przyponem uzbrojonym w więcej niż jeden haczyk o więcej niż jednym ostrzu".

A teraz brzmi:

"Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:

1) w godzinach od 1700 do 0700;

2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu sztucznej przynęty, zwaną dalej „metodą spinningową”;

3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż jednym przyponem uzbrojonym w więcej niż jeden haczyk o więcej niż jednym ostrzu".

Jak widać ograniczenie to dotyczyło kilku portów morskich, głównie tych leżących nad ujściami pomorskich rzek, aby zapewne nie łowiono troci idącej na tarło lub nie przeszkadzano rybakom. Innego uzasadnienia nie mogę niestety znaleźć.

Poraz kolejny ogranicza się wędkarzom korzystanie z morza i jego żywych zasobów. Najistotniejszym w tym wszystkim jest fakt, że nie tak dawno podniesiono opłatę za rekreacyjny połów ryb z 49 zł na 140 zł, chociaż pierwotnie miało być 181 zł (poprzednicy "dobrej zmiany").

Nikt chyba nie analizuje danych i pewnie jest głęboko przekonany, że zmniejszające się stada drapieżników to wina wędkarzy, a nie rybaków, którzy niejednokrotnie łowili nie patrząc na wymiary ochronne oraz regulaminowe rozmiary oczek w ich sieciach.

Ciekawe kiedy wejdzie w życie całkowity zakaz wędkowania?