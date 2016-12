OGŁOSZENIE PZW w Sokołowie

W związku z zaplanowanym na luty Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym

Zarząd Koła PZW Niedźwiadek gorąco zaprasza wszystkich Kolegów do udziału w

zbliżających się wyborach do władz i organów Koła. Kończy się kolejna kadencja i

potrzebujemy ludzi gotowych do pracy i uczestniczeniu w zarządzaniu Kołem. Wielu

z nas, pracujących na rzecz koła od lat nosi się z zamiarem rezygnacji z pracy w

Zarządzie. Przyszłość i dalsze, fizyczne istnienie Koła zależy w największej

mierze od aktywności

Kolegów i chęci wzięcia władzy we własne ręce.

Wszystkich zainteresowanych wyborami i uczestniczeniem z zarządzaniu naszym

Kołem zapraszamy na spotkanie dnia 21 grudnia o godzinie 19:00 w naszej

siedzibie w Przedszkolu w Sokołowie Młp.