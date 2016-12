OBRĘBY OCHRONNE NA RZEKACH - ZAKAZY WĘDKOWANIA W ICH GRANICACH.

PRZYPOMINAMY !!!

Z związku z ustanowieniem obrębu ochronnego na:



rzece Wisła od km 269+800 do km 272+100 w okresie od 1 grudnia do 31 marca każdego roku (od czwartej tamy na prawym brzegu poniżej mostu drogowego w Sandomierzu do 100 m poniżej ujśca rz. Trześniówka), rzece San od km 30+600 do km 29+600 w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia każdego roku (od ujścia rz. Barcówka do drugiej tamy na lewym brzegu poniżej kanału zrzutowego z Elektrociepłowni Stalowa Wola wraz z tym kanałem).



Jednocześnie informujemy, że strefa obrębu ochronnego na rz. Wisła i San obejmuje cały teren w międzywalu pomiędzy wałem lewym a prawym na w/w odcinkach z łachami i starorzeczami włącznie i na obszarze tym w ww. okresach obowiązuje całkowity zakaz wędkowania.