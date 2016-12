Nasz kolega po kiju Piotrek Kozak ma trudną walkę przed sobą. Zamieszczamy jego apel o pomoc.





Nazywam się Piotrek. Mam żonę, kochaną córeczkę, dwa koty i

głowę przepełnioną mnóstwem pomysłów, zainteresowań, planów. Stop!

Owszem, planów miałem może wiele, ale na ich drodze stanęła choroba...

Pierwszy

przyszedł kaszel. Nie palę, myślałem, że troszkę się przeziębiłem i

zlekceważyłem. Po kilku tygodniach pojawił się stan podgorączkowy. Ot

37,3 - 37,8, ale w parze z kaszlem było już dość niemiło. Dalej byłem

twardy ( czyt. nierozsądny ) i miałem nadzieję, że "samo przejdzie"...

Nie przechodziło. Ale gdy pewnego dnia wyczułem na szyi, nad obojczykiem

niewielkie zgrubienie, przestraszyłem się. Wiedziałem, że to węzeł

chłonny i że taki stan na pewno nie jest zdrowym objawem... Dalej

wszystko wyglądało jak w paskudnym śnie. Wyniki badań fatalne.

Niepewność co to za diabelstwo i wreszcie po blisko miesiącu wizyt u

specjalistów skończonych biopsją węzła chłonnego ( na szyi wyczuwalnych

miałem już kilka wielkości fasoli ) mam diagnozę. Chłoniak. Na dodatek

okazało się, że dość mocno zaawansowany, co pogorszyło rokowanie i

spowodowało przedłużenie planowanej kuracji



....

Jeżeli chcecie pomóc Piotrkowi zapraszamy na stronę: https://pomagam.pl/vgiety3a







Aktualizacja:

W zawiązku z zapytaniami w komentarzach o numer konta informuje że pod adresem https://pomagam.pl/vgiety3a jest prowadzona zbiórka dla Piotrka. Zapraszamy do odwiedzenia strony i wsparcia kolegi.