Najnowszy 'Karp Max' 6/2016 już jest w sprzedaży

W sprzedaży jest już najnowszy numer "Karp Maxa" 6/2016. W tym wydaniu przygotowaliśmy dla Was wiele ciekawych artykułów.



Nie mogło się obyć bez jesiennych porad. Piszemy także o kombinezonach, które w tej porze roku, jak i nadchodzącej zimie mogą okazać się niezastąpione. Sporo miejsca poświęcamy opisom karpiowych wypraw, zarówno w Polsce, jak i zagranicznych.



Możecie także przeczytać relacje z wielu zawodów karpiowych, w tym z World Carp Classic, Srebrnego Haka, czy Mistrzostw Polski. Nie zabrakło oczywiście zawodów, którym patronowaliśmy. Poruszamy także temat Kadry Narodowej Karpiarzy.



KUP ON - LINE

KUP W WERSJI CYFROWEJ

ZAMÓW ROCZNĄ PRENUMERATĘ NA 2017



W tym wydaniu "Karp Maxa" rekordowa jest Parada Łowców, takiej ilości zgłoszeń jeszcze nie mieliśmy. Przygotowaliśmy dla Was też wiele konkursów w tym te związane właśnie z Paradą, sponsorowane przez firmy: Tandem Baits, Dragon i Carp Gravity. Kolejne sponsorowane są przez Nasha, Imperial Baits i Foxa.



Piszemy także o nowościach sprzętowych zapowiedzianych na przyszły rok. Nie zabrakło stałych rubryk: "Feeder Max" i "Na suma". To oczywiście nie wszystko co przygotowaliśmy dla czytelników. Poniżej możecie zobaczyć wideo skrót zawartości.



Prenumeratorzy z tym wydaniem otrzymali w prezencie bilety na Targi Rybomania do Lublina, oraz plakat.









Data wydania: listopad 2016 – grudzień 2016

Liczba stron: 132

Cena: 19 zł

Temat wydania: Niesłychana seria 20+ z bonusem



SPIS TREŚCI:

Jesienne ostatki

Chłodne uroki

Głęboka jesień

Znajdź muł

Azjatycka przygoda

Sama wśród wilków

Precz z rutyną

Kombinezony jesienno - zimowe

Dookoła świata

Kartka z historii

Karpiowe klamoty

Aktualności

Okiem karpia

Konkursy

Czas na wędkarską gimnastykę

Feeder Max - klamoty

Szacunek dla suma

Rio Ebro Playas de Chacon

Lac du Grand Fontenay

Kanaryjskie piękności

Duch głębokich jezior

Basta!

Zasiadka życia

dlaczego warto i jak łowić jesienią

czy łowienie w mule ma sens

jaki kombinezon wędkarski wybrać na jesień i zimę

jak skutecznie łowić karpie jesienią na drgająca szczytówkę

gdzie w Polsce i za granicą warto wybrać się na karpie

jakie były największe karpie łowione w ostatnich miesiącach w Polsce i na świecie

jakie nowości sprzętowe pojawiły się w ostatnich miesiącach

Dawid Mirowski, Krzysztof Łazienkiewicz, Rafał Bartkowiak, Marcin Dębski, Adrian Modzelewski, Sebastian Lemke, Paweł Szewc, Claudia Darga, Tomasz Wasilewski, Arkadiusz Kaczorowski, Steve Briggs, Jakub Dłubak, Przemysław Mroczek, Daniel Kruszyna, Piotr Cieślak, Tomasz Sikorski, Arkadiusz Kraszewski, Robin Illner, Damian Kołodziejczyk, Marcin Jesiołowski, Ireneusz Szpak, Marek Chmielewski.