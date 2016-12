Może niewielu z Was pamięta śmieszne opowiadanie napisane kilka lat temu jakoby przez syna fanatycznego wędkarza. Artykuł pod tytułem "Mój stary to fanatyk wędkarstwa" ukazał się kilka lat temu w internecie robiąc niemałe zamieszanie. Autor ww. wpisu nie pozwolił umrzeć śmiercią naturalną swojemu opowiadaniu i postanowił zgłosić je do konkursu Krakowski Klaser Filmowy, gdzie wygrać można pieniądze na sfilmowanie swojej historii. Okazało się, że historyjka o hardkorowym tacie wędkarzu na tyle spodobała się jury, że wybrano ją jako jedną z trzech i postanowiono zrealizować w formie filmowej. Autor projektu za kwotę 110 000 nakręci napisany przez siebie scenariusz. Nieoficjalnie wiadomo, że trwają rozmowy z Marianem Dziędzielem, który miałby obsadzić rolę fanatycznego ojca :)



Nie możemy doczekać się efektu końcowego, a tymczasem zapraszamy do posłuchania opowiadania w formie audio