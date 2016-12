Mój pierwszy szczupak

Witam. Otóż tydzień temu w pochmurną sobotę, postanowiliśmy wybrać się z moim młodzszym kolegą na spinning. Łowiliśmy przez 1,5 godziny bez skutku, postanowiłem zapiąć na agrafce Wirujący Ogonek firmy SpinMad, rzut pod trzciny i czuję opór, krótki odjazd (hamulec był mocno odkręcony) i szczupaczek około 40 cm (nie było akurat miarki) wyjęty z wody. To moja pierwsza rybka na spinning (z którym zaczynam zabawę). Oj jaka była moja radość, niestety była to jedyna rybka złowiona tego dnia. Ogólnie jestem zadowolony ze złowienia swojej pierwszej rybki na spinning :) Prosiłbym o wyrozmiałość, gdyż jest to mój pierwszy tego typu wpis i zamieram tworzyć ich więcej. Pozdrawiam i połamiania! :)