Majdan kolo Łęcznej

Witajcie, to mój pierwszy wpis wiec proszę o wyrozumiałośJ Wędkuje na wodach Pojezierza łęczynsko-włodawskiego oczywiście wodach PZW, od kilku lat na tych wodach są coraz gorsze wyniki, i to nie tylko moja opinia, aczkolwiek przez ostatnie 3 miesiące zacząłem jeździć na Zalew Majdam Zahorodyński , jest to około 25km od Łęcznej, i szczerze wam napisze ze jestem mile zaskoczony stanem wody jak i ryb, od 3 miesięcy mam na koncie ponad 40 sztuk szczupaków, niestety nie są to olbrzymy bo zaczynają się nawet od 15cm ale kończą się na 69cm. Kilka pięknych okoni powyżej 30 cm, no i boleń który miał 66cm. A wiec jak na start bo nigdy wcześniej nie łapałem tam rybek myślę ze to fajny wynik tym bardziej ze nie jeżdżę tam dzień w dzień.

Postaram wam się przybliżyć trochę ten zbiornik, metody itp. itd.