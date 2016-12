Magazyn Karp Max poszukuje pracownika

W związku z rozszerzeniem działalności naszego wydawnictwa, poszukujemy pracownika na stanowisko sekretarza redakcji.



Wymagania:

Znajomość warsztatu dziennikarskiego

Umiejętność pisania i redagowania tekstów

Znajomość tematyki wędkarskiej

Łatwość w nawiązywaniu kontaktów

Dobra umiejętność organizacji pracy

Wykształcenie wyższe

Biegła obsługa komputera

Znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie



Podstawowy zakres obowiązków:

Organizowanie procesu wydawniczego

Nadzór nad pracą redakcji i kontrolowanie etapów powstawania czasopisma

Redagowanie tekstów

Przygotowanie artykułów do składu

Prowadzenie korespondencji redakcyjnej



Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę

Dobre warunki wynagrodzenia

Różnorodność zadań, szansę zdobywania doświadczenia i rozwoju zawodowego

Przyjazną atmosferę pracy





Miejsce pracy – redakcja w Koszalinie



Aplikacje (CV ze zdjęciem + list motywacyjny) prosimy przesyłać do 30 listopada 2016 r. na adres: redakcja@karpmax.pl



Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”