Magazyn Karp Max 1/2017 już w sprzedaży

Data wydania: styczeń 2017 – luty 2017Liczba stron: 132Cena: 19 złJak przetrwać koniec sezonu?Na tygrysaZimne kulkiMagia sypkiej zanętyReaktywacja karpiowej kuchniWczoraj vs. dziśDookoła świataPiórniki, organizery, pudełkaKarpiowe klamotyAktualnościOkiem karpiaKonkursyWyścig zbrojeńKlamotyPod – Jedziemy do WłochDobro Klasztorne po mojemuKierunek Bośnia i HercegowinaOpowieści MiłoszewskieKarpiowanie z kajakaWrócić po swojeMój sezon rozmaitościWarto sobie stawiać wyzwaniaJak przetrwać koniec sezonu karpiowegoNa co łowić karpie zimąCzy łowienie na orzechy tygrysie jest skuteczneJak zrobić samemu w domu kulkiJak przez 20 lat zmieniło się wędkarstwo karpioweJak łowić karpie na method feederaCzy da się łowić karpie z kajakaCzy klasyczna, sypka zanęta nadal jest skutecznaPrzegląd pudełek, organizerów, piórników dostępnych na rynkuGdzie w Polsce i za granicą warto wybrać się na karpieJakie były największe karpie łowione w ostatnich miesiącach w Polsce i na świecieJakie nowości sprzętowe pojawiły się w ostatnich miesiącachClaudia Darga, Wojtek Młynarczyk, Jacek Nadolny, Paweł Sander, Marcin Krajewski, Paweł Szewc, Arkadiusz Kaczorowski, Steve Briggs, Przemysław Mroczek, Bartosz Jagusztyn, Tomasz Sikorski, Marcin Cieślak, Arkadiusz Zaremba, Arkadiusz Kraszewski, Gniewosław Bosiacki, Robin Illner, Adrian Modzelewski, Monika Lechowska – Bacia, Adrian Babski, Marek Chmielewski.