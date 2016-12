Kontrola wędkarska SSR.

W sobotę 15 października 3 osobowy patrol strażników SSR działającej przy naszym kole zgłosił Komendantowi Powiatowemu SSR wyjazd na kontrolę.



Jesień widać i czuć w powietrzu więc jest to okres, gdy ryby poszukują pokarmu aby zabezpieczyć się przed zimą. Jest również czas, gdy kłusownicy ruszają za drapieżnikiem. Kontrolę rozpoczęto w Spale na stawie ale tam cisza i spokój tylko bobry robią czystkę. Po drodze starorzecze Pilicy też spoko.



Strażnicy postanowili sprawdzić odcinek rzeki Pilicy od Spały w kierunku Tomaszowa Maz. tzw. Łąki Henrykowskie. Idąc wzdłuż brzegu Pilicy zauważyli w niedalekiej oddali dwie osoby niosące na plecach coś co wyglądało jak worek. Ruszyli w ich kierunku. Oni też zauważyli strażników i rzucili worek w kierunku rzeki a sami dali drapaka w pobliski las. Na miejscu okazało się, że worek zaczepił się o gałęzie i leży w trawie.





No cóż w dniu dzisiejszym udaremniliśmy kłusownikom rozstawienie sieci. W worku były dwie drygawice o długości ok. 25 metrów i ok. 15 metrów przygotowane do przegrodzenia Pilicy.

Zgłoszono podjęcie porzuconych sieci Komendantowi Powiatowemu SSR i czekamy na odbiór fantów przez Państwową Straż Rybacką. Bać się kłusole strażnicy nie śpią.