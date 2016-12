Jesienne zarybienia karpiem.

Stawy koła nr 2 Stomil Sanok w Hłomczy zarybiono w dniu 20 i 21.10.2016 karpiem o łącznej ilości 1300 kg. Waga ryb

mieściła się w przedziale 1kg do 2,5 kg. Pierwszego dnia wpuszczono 900kg dzieląc zarybienie na dwa stawy. Do stawu nr 2 wpuszczono 500kg a do nr 5 poszło 400kg. W dniu kolejnym do dyspozycji było 400kg dzieląc to proporcjonalnie do wielkości zbiorników.

Planowane jest jeszcze zarybienie szczupakiem ale będą to ryby dwulatki około 25 centymetrowe.



Korzystając z okazji przypomina się wędkarzom o konieczności sprzątania łowiska po zakończeniu wędkowania i

prosimy aby złowione ryby nie patroszyć na łowisku.