Jesienne płotki z rz.Warty

Wracając

po dłuższej nieobecności do rodzinnego Poznania nie mogłem oprzeć

się pokusie odwiedzenia ulubionej rz.Warty. Prawie z marszu

zajechałem w ok.ul. Lubczykowej. Przyznam że rzeka prezentuje się

okazale. Poziom wody znacznie się podniósł zalewając odkryte

całkowicie dotąd ostrogi. Nad wodą cisza. Po przeciwnej stronie

jeden łowiący wędkarz. Zapytany odpowiada że nie ma żadnej rybki

i z braniami ogólnie kiepsko. Obszedłem kawałek linii brzegowej

wypatrując gdzieś aktywności drapieżnika,niestety nic z tych

rzeczy. Wzdłuż obserwowanej linii brzegowej żadnego ruchu ryb.

Upatrzyłem sobie jednak ładną miejscówkę i zdecydowałem się na

przyjazd. Po południu zrobiło się cieplej więc postanowiłem

zrealizować swój plan. Kończy się lato więc będziemy musieli

pożegnać się z możliwościami łowienia białej ryby a więc

należy wykorzystać każdą nadarzającą się okazję. Sprzęt

miałem w samochodzie z wojaży po kan. Augustowskim. O godz.14 byłem

w upatrzonym miejscu. Nad wodą cisza jak makiem zasiał. Uwielbiam

taką ciszę. W zasięgu wzroku żadnego wędkarza. Tak więc pełen

nadziei przystąpiłem do wędkowania. Postanowiłem łowić metodą

przepływanki na ulubionego bacika 7m. Do dyspozycji resztki zanęty

leszczowej,pinka i białe. Mała kuleczka zanęty do wody i łowimy.

W łowisku wody ok.1,5m. Przepuściłem zestaw kilkakrotnie lecz bez

rezultatu. Zbliżyłem rzuty do przybrzeżnych traw i to był strzał

w dziesiątkę. Zaczęły się brania. Brania były częste i ostre.

W ciągu godz. złowiłem kilkanaście płotek,kilka małych kleni i

kiełbików. Podczas łowienia pojawił się też w łowisku

drapieżnik. Około godz.15.30 skończyły się brania. Nie pomogło

donęcanie. Więc postanowiłem zakończyć wędkowanie. Podczas

łowienia przepłynęła potężna barka. To znak że rz.Warta

ponownie żeglowna. Rybki wypuszczone,fotki zrobione,pora wracać.

Ogólnie czas spędzony nad wodą uważam za udany. Piękną

nadwarciańską scenerię psuje widok zalegających od wiosny śmieci

pozostawionych przez miejscowe koło wędkarskie. Do nich dokładane

są nowe. Sterta rośnie. Ciekawe kiedy zarząd miejscowego koła

dokończy dzieła usuwając śmieci. Poszanowanie przyrody to nie

sprawa przepisów. To elementarny obowiązek każdego wędkarza.

Ciekawe kiedy nastąpi refleksja w zarządzie koła i dojdzie do usunięcia dorobku /niby czynu/ nim nastąpi przybór wód.Szkoda aby woda zabrała taki dorobek.