Gdzie następna Rybomania - odpowiada Piotr Kamiński

Wszyscy wiemy, że targi Rybomania odbywają się w trzech lokalizacjach. Już za kilka dni startuje Rybomania Lublin. Z tej okazji zapytaliśmy Piotra Kamińskiego, gdzie chciałby zrobić jeszcze jedną edycję targów, co ciekawego pojawi się na najbliższej Rybomanii oraz jak kupić tańsze bilety i uniknąć kolejek. Zapraszamy do oglądania oraz oczywiście do Lublina w dniach 3-4 grudnia.