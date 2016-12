Foka w odrze? Dwóch wędkarzy zarzeka się, że widziała tego wdzięcznego ssaka właśnie w Odrze, w okolicach Krosna Odrzańskiego. Pan Franciszek wybrał się w odwiedziny do rodziny, przy okazji postanowił również zarzucić wędkę. W odległości ok 700 metrów od ujścia Dobru do Odry zauważył fokę szarą, która jak twierdzi była wielkości ok 2,5 metra. Wędkarz opisuje moment ujrzenia ssaka - "To był na prawdę duży okaz. Niesamowite zjawisko!" Pan Franciszek wyciągnął lornetkę aby przyjrzeć się zwierzęciu bliżej. Foka podpłynęła i wydawała się wyraźnie zaciekawiona, wędkarz twierdzi nawet, że wyglądała na skorą do zabawy, wykonując obroty dookoła własnej osi. Pan Franciszek próbował zrobić jej zdjęcie, jednak, foka dała nura w głębiny Odry.





Jak donosi portal Gazety Lubuskiej słowa Pana Franciszka potwierdza również inny wędkarz, Pan Czesław Skarżyński z Czarnowa, twierdzi, że również spotkał fokę w tych wodach - "To było koło mojej wsi. Siedziała sobie na wydmie. Duże zwierzę. Patrzyło na mnie. W pewnym momencie dało nura do wody i popłynęło w stronę Połęcka"





Dziwne zachowania migracyjne zwierząt można zauważyć w ostatnich latach znacznie częściej, jednak specjaliści twierdzą, że foka prędzej uciekła podczas transportu cyrkowego, bądź też z zoo niż sama przypłynęła z Bałtyku.