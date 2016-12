Feederowe początki

Jesienny chłód i deszcz nie wystraszył grupy wędkarzy z Koła Nr 109 PZW „METALURG” Kutno i rozegrali „I Feederowe Mistrzostwa Koła” o puchar Przewodniczącego Rady Miasta w Kutnie pana Grzegorza Chojnackiego. Pogoda jednak w sumie dopisała, przywitał nas deszczyk a żegnało słoneczko przebijające się przez chmury. Spotkaliśmy się po prawie 40 latach nieobecności nad jeziorem Grójec, aby rywalizować w nowej konkurencji. Pod potrzeby Koła Kapitanat Sportowy na podstawie przepisów PZW utworzył wewnętrzny regulamin Koła dla zawodów feederowych. Niestety pogoda była niesprzyjająca dla efektywnych łowów. Zacięta rywalizacja trwała 4 godziny i przyniosła następujące rozstrzygnięcia.

Kol. Przemysław Saczuk – 900 pkt.

Kol. Radosław Różycki – 870 pkt.

Kol. Arkadiusz Nowak – 740 pkt.

Kol. Szymon Blaszczyk - 550 pkt.

Kol. Mikołaj Derej – 260 pkt.

Kol. Rafał Wawrzyńczak - 240 pkt.

Największą rybę złowił kol. Radek Różycki – leszcz 230 gr. Ryby natychmiast po zważeniu wracały do łowiska.

Były to zawody z cyklu Grand Prix’2016 Koła. Klasyfikacja długofalowa przedstawia się następująco :

Kol. Szymon Błaszczyk – 110 pkt.

Kol. Przemysław Saczuk – 107 pkt.

Kol. Jarosław Koliński – 91 pkt.

Kol. Jan Błaszczyk – 87 pkt.

Kol. Rafał Wawrzyńczak – 83 pkt.

Kol. Radosław Różycki – 78 pkt.

Zakończenie przy gorącym kubku herbaty i ciepłym posiłku zorganizowaliśmy w stanicy Kromszewice. Puchary i nagrody wręczył pan Grzegorz Chojnacki, Przewodniczący Rady Miasta w Kutnie. Wśród pozostałych uczestników rozlosowano szereg nagród. Nagrody ufundowali również kol. Mirosław Piątek i Marek Gralewski. Umówiliśmy się na następne zawody – spinningowe mistrzostwa Koła, które rozegrane zostaną na jez. Kromszewickim. Ostatnimi zawodami będą zawody wigilijne. Wszystkie te zawody wchodzą do klasyfikacji Grand Prix’2016.