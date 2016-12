Tak

się składa że w jesieni mojego życia mam do dyspozycji dużo

wolnego czasu. W większości staram się go spędzać z wędką nad

wodą. Kilka mroźnych dni zatrzymało mnie w domu gdyż wieści

niosły że mój ulubiony akwen pokryty jest cienką warstwą lodu.

Ileż można siedzieć w domu?. Postanowiłem pojechać i przekonać

się osobiście jak wygląda sytuacja. Miałem nadzieję że gdzieś

trafię na wolne miejsce od lodu. No niestety,tafla lodu pokrywała

cały akwen. Wróciłem więc do domu. Następnego dnia troszkę

odpuściło,zaczął padać również deszczyk i wiać silny wiatr.

To dobry znak na szybkie zejście cienkiej warstwy lodu. Postanowiłem

pojechać na rekonesans. Rzeczywistość okazała się okrutna. Lód

nie ustąpił. Rzuciłem na próbę kamieniem lecz kamień pozostał

na lodzie. Lód nie odpuszcza,doszedłem więc do wniosku że

odpuścić to ja sobie muszę. Aby nie dopadła mnie chandra wolny

czas spędzałem w moim wędkarskim pomieszczeniu przeglądając moje

skarby. Znajomi odradzają mi wędkowanie,bo zimno i mokro,można się

przeziębić. Ja przełamuję te bariery nie bacząc na ich uwagi.

Wiem z własnego doświadczenia że jesienne wędkowanie może

dostarczyć wiele niespodzianek. To mnie nakręca. Wyruszam po raz

trzeci. Ledwo przejechałem przez rozmokniętą gliniastą drogę.

Uf,nareszcie nad wodą. Jak zwykle postanowiłem łowić na bacika

7m. Zanęta płociowa z dodatkiem pinki. W wodzie jest duża

populacja leszczyka,płotki itp. Na karasia,lina już raczej nie

liczę. Po zanęceniu ku memu zdziwieniu rozpoczęły się brania.

Złowiłem kilkanaście rybek. Jedną z nich od niechcenia /rzadko

łowię na 2 wędki/ założyłem na żywca. Pochłonięty łowieniem

drobnicy nie zauważyłem że na szczupakówce nie ma spławika.

Myślę sobie ,będzie mały czy duży. Zacinam,gość odjeżdża,żyłka

gwiżdże. Po kilku minutach okazały szczupak mierzący 72 cm ląduje na brzegu.

Tego to się nie spodziewałem.Tym miłym dla mnie akcentem akcentem

zakończyłem wędkowanie. Porzekadło że ”Do trzech razy sztuka”

w moim przypadku się potwierdziło. Jednak jesienią też można nad

wodą przeżyć wiele emocji. Koledzy nie odpuszczajcie. Powodzenia.