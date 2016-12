Co mnie wkurza?

Na pewno wiele razy każdy z Was spotkał się z czymś takim na rybach jak wszędobylskie śmieci. No bo przecież przynieść wuchtę piwka i jedzenia, to łatwo, ale spakować i zabrać puste puszki i opakowania już za ciężko. A już najbardziej denerwuje mnie fakt pozostawiania obciętych kawałków żyłki, które nierzadko powodują zaplątanie się i zaczepy zastawów.

Ja osobiście za każdym razem zanim zacznę wędkować uprzątam swoje stanowisko, niestety jak wracam po tygodniu to zastaje mnie taki sam stan jak ostatnio a mianowicie znów pełno śmieci (choć z wyjazdu na wyjazd jest minimalnie lepiej).

Jednakże po co piszę ten artykuł? Mianowicie po to aby przekazać Wam kilka dobrych praktyk, które wcielono w moim kole i na pewno byłoby choć trochę lepiej jakby zastosować je także w innych. Również chciałbym Was zachęcić do przełamania się i zabierania również nie swoich śmieci, bo razem możemy więcej i wydaje mi się, że możemy sprawić iż nad naszymi wodami będzie przyjemniej i będziemy się czuli, jak na łonie natury a nie jak na wysypisku.

- Każdy ma zabrać ze sobą worek na śmieci na zawody;

- Przygotuj swoje stanowisko do wędkowania – jeśli są tam śmieci posprzątaj je. Oczywiście jeśli napotkałbyś górę śmieci nie dasz rady wszystkiego zabrać, ale weź choć coś zawsze będzie lepiej.

- Inspekcja po zawodach, jeśli na czyimś stanowisku zostały by znalezione śmieci to zostaną wyciągnięte konsekwencje.

Czasem wydaje mi się, że to sprzątanie to syzyfowa praca, jednakże jak jestem w miarę regularnie nad jedną wodą z tygodnia na tydzień jest troszkę lepiej, gdyż moim zdaniem u niektórych pojawiają się opory zostawiania śmieci w czystym miejscu, natomiast kiedy wokół jest syff robią to bez zahamowani i ilość śmieci zaczyna w takim miejscu rosnąc w zastraszającym tempie.

Niech każdy z Nas postara się dbać o swoje wody i wydaje mi się, że w końcu pojawią się efekty, a przecież nie jest to wielki wysiłek zabrać ze sobą jeden woreczek ekstra i wyrzucić go do kubła przy domu.