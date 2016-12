Bass Pro Shops przejmuje sieć Cabelas

Sieć Bass Pro Shops przejmuje swojego głównego konkurenta - Cabelas. To jedne z największych sieci dystrybucyjnych oferujących produkty z kategorii outdoor (akcesoria dla ludzi aktywnie spędzających czas wolny) w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Bass Pro Shops posiadając 99 sklepów skupia się głównie na handlu sprzętem wędkarskim podczas gdy Cabelas - właściciel 85 sklepów, to specjalista w branży myśliwskiej. Po połączeniu powstanie największa sieć sprzedaży z tej kategorii na kontynencie. Wartość ww. fuzji to blisko 5,5 miliarda dolarów. Zamknięcie transakcji i dopełnienie wszelkich formalności przewidziane jest na koniec pierwszej połowy 2017 roku. Czy kolejnym krokiem będzie wejście sieci do Europy?